В Газе разрушили церковь: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

В результате бомбардировок сектора Газа со стороны израильской армии оказалась разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия. По предварительным данным, в храме находились около 50 человек, есть жертвы и пострадавшие.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 19 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по церкви в секторе Газа

МИД Палестины сообщил о двух погибших в результате обстрела церкви Святого Порфирия. Дипломаты также заявили о «десятках» пострадавших. Ответственность за удар они возложили на Вооруженные силы Израиля.

Епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Тивериадский Алексий рассказал, что на территории монастыря проживали более 400 человек. Точной цифры жертв священник не назвал.

В Сети появился видеоролик, демонстрирующий разрушенную греческую церковь в Газе, где под завалами могут находиться люди. На кадрах показаны руины разрушенного здания. На их фоне люди в гражданской одежде занимаются разбором завалов.

Наносила ли ЦАХАЛ удары по «Хезболле»

Армия обороны Израиля нанесла новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Обстрелам подверглись наблюдательные посты группировки. Такие действия были предприняты в ответ на обстрелы с ливанской стороны, сообщила армейская пресс-служба.

«В ответ на обстрелы со стороны „Хезболлы“ противотанковыми ракетами вдоль границы в течение дня Армия обороны Израиля произвела ряд ударов по инфраструктуре „Хезболлы“, включая наблюдательные посты. <...> Кроме того, истребители <...> нанесли удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля», — говорится в сообщении.

Правда ли, что Израилю дали «зеленый свет» для наземной операции

Правительство Израиля одобрило проведение наземной операции в секторе Газа, сообщил министр экономики страны Нир Баракат. По его словам, страна готова к тому, что операция может занять год.

Он добавил, что более приоритетной задачей для ЦАХАЛ будет ликвидация ХАМАС, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди местного населения. Отвечая на вопрос журналистов о многокилометровых тоннелях группировки в Газе, Баракат заявил, что они станут «крупнейшим кладбищем в мире».

Что известно о планах Израиля по сектору Газа

Израиль под влиянием США вносит коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что теперь эта операция может начаться позже и длиться дольше. Также вносятся корректировки с целью ограничить число потенциальных жертв, поскольку в Газе два миллиона мирного населения. Меняется и план действий Израиля после окончания операции.

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