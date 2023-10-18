Что известно об ударе Израиля по больнице в секторе Газа, сколько погибло

Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press

Израильская армия заявила, что не атаковала больницу в секторе Газа. По версии ЦАХАЛ, ответственность лежит на палестинской группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России), которая «неудачно запустила ракету». Что случилось и кто виноват?

Удар Израиля по больнице в секторе Газа 17 октября 2023 года

Вчера, 17 октября, около 20:00 по московскому времени палестинские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в Секторе Газа. Сообщалось, что многие пациенты сгорели заживо в начавшемся пожаре. Приводилась информация о большом количестве погибших детей. Множество человек находилось под завалами.

Представитель Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сразу же заявил, что Израиль проводит проверку информации о возможном ударе по больнице. В то же время он отметил, что у него нет полной информации.

Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение «военным преступлением».

«В больнице находились сотни больных и раненых, а также люди, вынужденные покинуть свои дома», — говорится в заявлении.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур после произошедшего. Политические фракции призвали палестинцев на Западном берегу выйти на протесты. По данным сектора Газа, удар по «Аль-Ахли» является самым смертоносным авиаударом Израиля с 2008 года.

«Число погибших сейчас превышает 500 человек, но мы считаем, что оно превысит 1000. Это резня», — заявил местный врач Зиад Шехада.

Через некоторое время Армия обороны Израиля опубликовала первые результаты расследования удара по больнице. По ее данным, взрыв в Газе был вызван неудачным запуском ракеты палестинцев.

В арабских странах и городах начались массовые акции протеста после предполагаемого удара ЦАХАЛ по больнице в Газе. ХАМАС призвало исламский мир провести демонстрации перед посольствами Израиля во всех странах. Лидер движения возложил ответственность за удар на США.

«На больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ. Тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей. Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракетный залп в секторе Газа, который проходил в непосредственной близости от больницы „Аль-Ахли“ в секторе Газа в момент удара. Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей больницу в Газе, несет „Исламский джихад“», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Армия Израиля сегодня показала кадры последствий взрыва возле больницы — на них нет характерных воронок от авиационных бомб, в ударе которыми их обвиняют. Рядом приложены снимки с последствиями от израильских бомбардировок — они отличаются.

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