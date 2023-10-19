ЦАХАЛ скоро войдет в Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: idf.il

Вечером 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил военным, что скоро поступит приказ о вторжении в Газу. По его словам, которые приводит Times of Israel, сейчас сектор «виден издалека», а вскоре солдаты ЦАХАЛ «увидят его изнутри».

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта на утро 19 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Наземная операция в Газе неизбежна?

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники на Ближнем Востоке и Западе пишет, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

Израильские источники указывают, что для победы ЦАХАЛ нужно уничтожить сеть подземных туннелей, которые используют члены радикального движения ХАМАС. При этом отмечается, что у военных нет конкретного представления, как именно это сделать. Аналогичные опасения высказали собеседники из других ближневосточных стран. По их мнению, Израиль не разработал четкого плана на будущее для анклава.

Некоторые из помощников президента США Джо Байдена обеспокоены: хотя Израиль может разработать эффективный план по нанесению долгосрочного ущерба движению ХАМАС, ему еще предстоит сформулировать стратегию выхода из анклава. Отмечается, что визиты в Тель-Авив госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина как раз были сосредоточены на обсуждении послевоенного плана для сектора Газа.

Тем не менее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил NEWS.ru, что проведение операции неизбежно. Он считает, что Израилю необходимо прежде всего уничтожить структуры ХАМАС и другие группировки, которые находятся в секторе Газа. По его мнению, только после этого можно будет решать, что делать с этой территорией по окончании боевых действий.

Бен Цви добавил, что причины, по которым пока не началась наземная операция в секторе Газа, могут быть тактическими. Возможно, надо подготовить силы, которые должны войти на палестинскую территорию, допустил дипломат.

Фото: idf.il

В Газу направляется гумпомощь

19 октября спецборт МЧС России доставил 27 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа. Самолет приземлился в Египте, дальше в анклав продукцию доставят члены Красного Полумесяца. Гражданскому населению передали из РФ муку, сахар, рис и макаронные изделия.

Накануне в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. При этом там подчеркнули, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться. Позднее палестинское агентство Maan сообщило, что первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью въедут в Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом в пятницу, 20 октября.

Израиль продолжает «ликвидацию террористов»

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по пунктам базирования ХАМАС и других группировок, которые страна считает террористами. Утром 19 октября израильская военная авиация нанесла удар по месту нахождения главы палестинской организации «Комитеты народного сопротивления» Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу в секторе Газа. Был ли убит предводитель исламистского движения, не уточняется.

Позднее ЦАХАЛ нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. С 18 октября там проводится антитеррористическая операция, в результате которой задержали 10 боевиков, еще несколько были ликвидированы.

В то же время различные группировки, которые базируются в секторе Газа и Ливане, обстреливают территорию Израиля. Так, ЦАХАЛ зафиксировала прилет 20 ракет с территории Ливана. Незадолго до этого пресс-служба ХАМАС заявила, что группировка нанесла ракетный удар по Тель-Авиву и Аскелону.

Фото: idf.il

Среди заложников у ХАМАС несколько россиян

Пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова сообщила, что по меньшей мере два россиянина находятся в заложниках в секторе Газа. По ее словам, наряду с российским они имеют и израильское гражданство.

Она уточнила, что число россиян, погибших при обстрелах Израиля, увеличилось до 19 человек. Рязанова добавила, что семеро граждан России продолжают числиться пропавшими без вести. Она отметила, что консульский отдел находится в контакте с родственниками погибших и пострадавших россиян.

Накануне представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) заявил, что по состоянию на утро 19 октября в секторе Газа удерживаются 203 заложника, взятых в плен на территории Израиля.

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