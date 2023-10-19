В Армии обороны Израиля сообщили о прилете около 20 ракет из Ливана

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала прилет 20 ракет с территории Ливана, в ответ открыт артиллерийский огонь, сообщает пресс-служба ВС Израиля в своем Telegram-канале. До этого на севере страны звучали сигналы тревоги.

Были зафиксированы запуски около 20 ракет из Ливана в сторону территории Израиля, — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о нанесении новых ударов по объектам вдоль границы с Ливаном, принадлежащим группировке «Хезболла». В израильской армии атаку назвали ответом за нападение 18 октября. До этого стало известно об аналогичном обстреле противотанковыми ракетами кибуца Манара и района Рош ха-Никра у ливанской границы. Израильские военные ответили огнем в направлении источника стрельбы.

«Хезболла» в частном порядке предупреждала Израиль, что готова открыть второй фронт. Группировка пригрозила сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. У «Хезболлы» гораздо больше возможностей, чем у ХАМАС, заявлял старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Йоэль Гузански.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Вашингтон пока не видит реальных признаков того, что движение «Хезболла» приняло решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля. По его словам, это была одна из причин отправки американских военных в регион.