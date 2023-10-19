Российская гумпомощь сектору Газа добралась до Египта МЧС России: в Египет доставили 27 тонн гумпомощи для передачи в сектор Газа

Фото: МЧС РФ

Спецборт МЧС России доставил 27 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа, сообщили в Telegram-канале российского ведомства. Отмечается, что борт приземлился в Египте, дальше в анклав продукцию доставят члены Красного Полумесяца. Гражданскому населению передали из РФ муку, сахар, рис и макаронные изделия.

Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они доставят российскую помощь жителям сектора Газа, — сказано в сообщении.

О том, что Россия направила гумпомощь жителям сектора Газа, стало известно ранее в четверг. Спецборт Ил-76 вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в воздушную гавань египетского города Эль-Ариш. В МЧС подчеркнули, что помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства.

Накануне в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. При этом там подчеркнули, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.

В свою очередь президент США Джо Байден во время визита в Израиль пообещал выделить помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн. По его словам, эти средства помогут более чем 1 млн палестинцев.