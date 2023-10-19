Израильская армия нанесла удар по главе «Комитетов народного сопротивления»

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Израильская военная авиация нанесла удар по месту нахождения главы палестинской организации «Комитеты народного сопротивления» Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу в секторе Газа, сообщает в Telegram пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ). Был ли убит предводитель исламистского движения, не уточняется.

Истребители ЦАХАЛ, по данным разведки ISA, нанесли удар по главе военного отделения террористической организации «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу, — рассказали в ЦАХАЛ.

Отмечается, что суммарно за сутки служащие израильской армии атаковали сотни объектов ХАМАС в секторе Газа, включая пусковые посты противотанковых ракет, шахты туннелей, разведывательную инфраструктуру и командные центры. Кроме этого, было поражено и уничтожено более 10 минометных установок. Также ЦАХАЛ утверждает, что более 10 членов ХАМАС были поражены одним высокоточным ударом с воздуха.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров противотанкового ракетного комплекса движения ХАМАС Мухаммада Авдаллу. Кроме этого, утверждается, что был убит служащий Военно-морских сил ХАМАС Акрам Хиджази. В ведомстве подчеркнули, что израильская армия продолжает атаковать военную инфраструктуру противника.

Также в ЦАХАЛ рассказали о нанесенных ударах по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа. Среди них командные пункты, военные плацдармы и объекты инфраструктуры.