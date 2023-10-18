ЦАХАЛ заявила о десятках пораженных целей ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале заявила о нанесенных ударах по десяткам целей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Среди них командные пункты, военные плацдармы и объекты инфраструктуры. Также сообщается о ликвидации двух командиров боевого крыла ХАМАС.

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по оперативным командным центрам, ряду плацдармов террористов, противотанковым ракетным комплексам и ракетным установкам, военной инфраструктуре ХАМАС, — говорится в сообщении.

По данным израильской армии, в результате ударов ликвидированы два командира боевого крыла ХАМАС. Это Мухаммед Авдалла — командир противотанковой ракетной системы бригады ХАМАС города Газа, а также Акрам Хиджази, которого ЦАХАЛ считает ответственным за организацию атак на Израиль из сектора Газа.

Накануне вечером под обстрел попала баптистская больница «Аль-Ахли» в центральном районе сектора Газа. Жертвами стали не менее 800 человек. По данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, все они были гражданскими лицами.

Пока ни одна из сторон конфликта не взяла на себя ответственность за случившееся, обвиняя друг друга. В ЦАХАЛ завили, что к трагедии привел неудачный запуск ракеты с палестинской стороны и виновно в этом движение «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Позднее в пресс-службе организации заявили, что «Исламский джихад» непричастен к обстрелу больницы, а Тель-Авив пытается снять с себя вину за содеянное.