Израильская армия сообщила о ликвидации командира ХАМАС ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира ХАМАС и представителя ВМС

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Армия обороны Израиля ликвидировала одного из командиров противотанкового ракетного комплекса движения ХАМАС Мухаммада Авдаллу, сообщает в Telegram пресс-служба ЦАХАЛ. Кроме этого, утверждается, что был убит служащий Военно-морских сил ХАМАС Акрам Хиджази. В ведомстве подчеркнули, что израильская армия продолжает атаковать военную инфраструктуру противника.

Следуя точным разведывательным данным ISA, ЦАХАЛ ликвидировала двух террористов ХАМАС: Мухаммада Авдаллу, командира противотанковой ракетной системы бригады города Газа террористической организации ХАМАС, и Акрама Хиджази, террориста из Военно-морских сил ХАМАС, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также в пресс-службе израильской армии заявили о ликвидации некоего торговца оружием, отвечавшего за «руководство террористическими атаками» на Израиль. За прошедшие сутки израильские военные нанесли несколько ударов по оперативным командным центрам ХАМАС, плацдармам, противоракетным комплексам и другим военным объектам.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь «Аль-Ахли». По последним данным, число погибших в результате удара по госпиталю увеличилось до 800 человек, среди них много женщин и детей. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами. Он добавил, что «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу».