Палестина заявила о двух погибших при обстреле церкви в Газе

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МИД Палестины сообщил о двух погибших в результате обстрела греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа. На странице в социальной сети Twitter (X) палестинские дипломаты также заявили о «десятках» пострадавших. Ответственность за удар они возложили на вооруженные силы Израиля.

В свою очередь епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Тивериадский Алексий также сообщил греческому телеканалу ERT о погибших в результате удара по церкви. По его словам, на территории монастыря проживали более 400 человек. Точной цифры погибших священник не назвал.

Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие. <...> Они должны пригнать бульдозеры, чтобы мы могли увидеть, сколько людей было раздавлено, — сказал Алексий.

Ранее греческое общественное телевидение ERT сообщило со ссылкой на данные МВД сектора Газа, что в результате бомбардировок анклава со стороны израильской армии оказалась разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия. По информации СМИ, в храме находились около 50 человек, в результате инцидента есть пострадавшие.