Стало известно, как ХАМАС решает вопрос с заложниками В ХАМАС сообщили о работе с посредниками по вопросу заложников в Газе

Фото: Matias Chiofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что его представители работают с посредниками для решения вопроса о захваченных в заложники на территории Израиля гражданских лицах, переправленных в Газу, передает телеканал Al Hadath. При этом в ХАМАС не указали, с посредниками из каких стран или организаций они контактируют.

Мы работаем с посредниками, чтобы закрыть тему удерживаемых гражданских лиц [в Газе]. <...> Вопрос будет решен сразу же, как только удастся создать подходящие условия в сфере безопасности, — заявил представитель движения.

По данным Армии обороны Израиля, точно известно о 203 удерживаемых в секторе Газа заложниках, при этом цифра считается неокончательной. При этом представитель руководства ХАМАС за рубежом Хишам Касем заявил, что вопрос с заложниками представляет для движения возможность добиться освобождения палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

Ранее в Telegram-канале ХАМАС появилось сообщение об освобождении из плена двух гражданок США — матери и дочери — по «гуманитарным соображениям». Представители движения указали, что таким образом они хотели показать всему миру и американскому народу ложность заявлений президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Позднее власти Израиля официально подтвердили факт освобождения двух заложниц, удерживавшихся в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, мать и дочь попали в плен во время атаки на кибуц Нахаль-Оз.