В Ливане призвали Израиль прекратить огонь на 48 часов Глава МИД Ливана призвал Израиль к перемирию на 48 часов

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

Абдалла Бу Хабиб

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб в беседе с телеканалом CNN призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов. По его словам, этого времени хватит, чтобы стало точно известно, «кто и что начинает».

На самом деле мы не хотим войны. Правительство не хочет войны. Мы ведем диалог с различными группами. Но это неконтролируемо, потому что все зависит от того, что происходит в Газе, — пояснил дипломат.

Поздно вечером 20 октября Армия обороны Израиля наносила удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Подробности операции еще не приводились. Такие же обстрелы ЦАХАЛ устроила в ночь на 20 октября. Тогда атакам подверглись наблюдательные посты группировки. Кроме того, истребители нанесли удары по трем бойцам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля.

Вооруженное крыло шиитской группировки «Хезболла» также сообщило о проведении двух операций против израильской армии с территории Южного Ливана. Радикалы атаковали управляемыми ракетами район расположения казармы бригады «Ха-Галиль» Северного военного округа в Праните. Кроме того, «Хезболла» ударила по командно-наблюдательному пункту и казарме ЦАХАЛ в Рамиме. Сообщается, что один человек погиб, шесть получили ранения.