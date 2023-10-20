В ООН раскрыли масштабы разрушений в Газе ООН: в секторе Газа разрушены или повреждены не менее 30% жилых домов

Фото: Firas Al Shaer/Keystone Press Agency/Global Look Press

В секторе Газа разрушены, повреждены или непригодны для проживания по меньшей мере 30% жилых домов, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на данные Министерства ЖКХ анклава. Также отмечается, что больницы работают на грани возможностей, а сотни людей «оказались в ловушке под обломками».

С 7 октября по меньшей мере 30% всех жилых строений в секторе Газа были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания. <...> Больницы переполнены пациентами. <...> Девять тысяч онкологических больных не имеют адекватной помощи из-за условий в единственной химиотерапевтической больнице Газы, — сообщили в УКГВ.

По данным ООН, спасательные команды, разбирающие руины зданий в поисках людей, пытаются выполнить свою миссию в условиях непрерывных авиаударов, острой нехватки топлива, а также ограниченного или полного отсутствия подключения к мобильным сетям. Кроме того, в Газе уже 10 дней нет электричества.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 4137 человек, более 13 тысяч пострадали. Кроме того, на Западном берегу Иордана погиб 81 палестинец, более 1400 ранены.

В ночь на 20 октября греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате удара со стороны Израиля. По его данным, в храме было около 50 человек. По последним данным, в результате погибли девять человек. СМИ сообщают, что под обломками здания могут находиться десятки человек. По словам епископа Иерусалимской православной церкви, архиепископа Тивериадского Алексия, на территории монастыря проживали более 400 человек.