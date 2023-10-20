Число погибших в секторе Газа в ходе войны с Израилем превысило 4 тысячи Минздрав Палестины: в секторе Газа с 7 октября погибло не менее 4137 человек

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем достигло порядка 4137 человек, более 13 тысяч пострадали, сообщает Минздрав Палестины в своем Telegram-канале. При этом на Западном берегу Иордана погиб 81 палестинец, более 1400 ранены.

В секторе Газа погибли не менее 4137 человек, пострадали более 13 тысяч. На Западном берегу Иордана 81 погибший, более 1400 ранены, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число жертв удара по древнейшей церкви святого Порфирия в Газе возросло до девяти. Отмечается, что под обломками здания могут находиться десятки человек. Известно, что в момент удара в церкви было несколько сотен человек, большинство из которых — дети и женщины.

Церковь святого Порфирия в Газе была разрушена ночью в ходе обстрелов израильскими вооруженными силами. Министерство внутренних дел в Газе сообщило об обрушении здания. На минувшей неделе уже появлялись сообщения о разрушении церкви в результате ракетного обстрела, однако затем они были опровергнуты. Как выяснилось, тогда был уничтожен дом причта при храме.

До этого МВД Палестины заявляло, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате обстрела Израилем лагеря палестинских беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По данным ведомства, в результате обстрела нескольких домов в окрестностях мечети Анвара Азиза десятки человек получили ранения различной степени тяжести.