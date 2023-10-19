МВД Палестины: 18 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в Газе

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 18 человек погибли в результате обстрела Израилем лагеря палестинских беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает МВД Палестины. Также, по данным ведомства, десятки человек получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент 18 погибших и десятки раненых в результате обстрела нескольких домов в окрестностях мечети Анвара Азиза в лагере Джабалия, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее эксперты ООН предостерегли Израиль от совершения преступлений против человечности в Газе. Там заявили, что в текущей обстановке существуют риски геноцида против палестинского народа.

19 октября пресс-секретарь посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова сообщила, что число россиян, погибших при обстрелах Израиля, увеличилось до 19 человек, семеро граждан числятся пропавшими без вести. По состоянию на утро 19 октября в секторе Газа удерживаются 203 заложника, взятых в плен членами ХАМАС на территории Израиля. При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что тысячи россиян остаются в секторе Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявлял, что проведение операции неизбежно. Он считает, что Израилю необходимо прежде всего уничтожить структуры ХАМАС и другие группировки, которые находятся в секторе Газа. По его мнению, только после этого можно будет решать, что делать с этой территорией по окончании боевых действий.