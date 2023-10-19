ООН предостерегает Израиль от преступлений против человечности в Газе

Фото: Wajed Nobani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты ООН предостерегают Израиль от совершения преступлений против человечности в Газе, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека. По их мнению, существуют риски геноцида против палестинского народа.

Мы бьем тревогу: Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе. <...> Существует также риск геноцида против палестинского народа, — говорится в сообщении.

Утром 7 октября, вскоре после атаки на еврейское государство, Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Как писало в четверг Reuters со ссылкой на источники на Ближнем Востоке и Западе, наземная часть «Железных мечей» будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в регионе. Вечером того же дня Галлант объявил войскам, дислоцированным у границы, что приказ войти в Газу может последовать «скоро».

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что наземная операция в Газе неизбежна. Он считает, что Израилю необходимо прежде всего уничтожить структуры ХАМАС и других группировок, которые находятся в секторе Газа и которые он считает террористическими. Только после этого можно будет решать, что делать с этой территорией по окончании боевых действий, отметил Бен Цви.