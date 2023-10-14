ЦАХАЛ ударила по «Хезболле»: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. Это произошло после вторжения на израильскую территорию неопознанных объектов.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 13 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

Силы противовоздушной обороны Израиля перехватили в небе над городом Хайфа две «неопознанные цели». Еще один перехват состоялся в районе города Шфарам на севере страны. По данным ЦАХАЛ, сирены при этом не включались «в соответствии с протоколом». Другие подробности по поводу инцидента в армии не привели.

Также Вооруженные силы Израиля вечером 12 октября начали массированную атаку территории сектора Газа. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, военные наносят удары по позициям палестинской группировки ХАМАС.

Подразделения пехоты и танки Армии обороны Израиля вошли на территорию сектора Газа с целью проведения локальных рейдов, сообщили в армейской пресс-службе. Там подчеркнули, что данный шаг не является началом наземной операции. По заявлениям военных, они пресекли деятельность ячейки ХАМАС, запускавшей по Израилю противотанковые ракеты, и нейтрализовали ее инфраструктуру. Масштабная операция ЦАХАЛ в Газе пока не началась.

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа палестинцев уже превысило 1,9 тысячи, сообщил Минздрав Палестины. По его данным, еще 7696 человек получили ранения.

В центре Тель-Авива прозвучала воздушная тревога. Сирены сработали 13 октября в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). Тревожные сигналы звучали несколько минут, в это время над центром города было слышно несколько взрывов из-за работы систем ПВО. Также хлопки прозвучали в отдалении.

Как Нетаньяху оценивает развитие конфликта с Палестиной

Действия Израиля в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС только начинаются, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он отметил значительную международную поддержку, которую получают израильтяне. По словам премьера, для победы над исламистами потребуется время, но Израиль «закончит войну сильнее, чем когда-либо».

Что Россия предложила Совбезу ООН

Россия предложила Совбезу ООН призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, говорится в проекте резолюции Москвы. РФ считает, что решить конфликт между Израилем и палестинцами можно лишь мирными средствами.

Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василия Небензя. При этом ответственность за последнее обострение ситуации в регионе он в значительной степени возложил на США. Россия же, по словам дипломата, готова к посредничеству на Ближнем Востоке.

Как ХАМАС оценило позицию Путина по конфликту на Ближнем Востоке

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта. В движении также приветствовали активные усилия Москвы, направленные на прекращение ударов Израиля по сектору Газа.

Читайте также:

Израиль начал масштабную атаку в секторе Газа

Уехавших в Израиль россиян мобилизуют для войны с ХАМАС: кого коснется

Что Жириновский и Ванга предсказывали Израилю, сбываются ли их прогнозы