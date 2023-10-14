Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тысячи человек

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Число палестинцев, погибших при ударах Израиля по сектору Газа, превысило 1,9 тысячи, сообщает в Telegram Минздрав Палестины. По его данным, еще 7696 человек получили ранения.

Число убитых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа возросло до 1990, включая 614 детей и 370 женщин, ранения получили 7696 человек, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер утром 13 октября рассказал, что сотни детей были убиты и ранены на территории сектора Газа с начала конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, число несовершеннолетних жертв растет с каждым часом. Он уточнил, что на тот момент в обстреливаемом регионе погибли 447 детей.

Ранее боевое крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о гибели 13 заложников, взятых в плен на территории Израиля. Утверждается, что они погибли в результате удара ЦАХАЛ по Газе. В ХАМАС уточнили, что среди погибших были иностранные граждане. Отмечается, что шестеро заложников скончались в результате ударов по северной провинции Газы, еще семеро — на юге анклава. В ХАМАС рассказали, что были атакованы пять локаций, в которых содержались пленные.