ПВО Израиля перехватила «неопознанные цели» над Хайфой

Фото: Yi LanÂ�asayage/XinHua/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны Израиля перехватили в небе над городом Хайфа две «неопознанные цели», сообщили в армейской пресс-службе. Там подчеркнули, что сирены при этом не включались. Других подробностей по поводу инцидента в армии не привели.

Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили две неопознанных цели в небе над Хайфой, — говорится в сообщении.

Через некоторое время военные сообщили о новом перехвате «неизвестного объекта». Это произошло на севере страны, в районе города Шфарам. Дополнительных подробностей также не приводится.

Хайфа является третьим по величине городом страны и крупнейшим в северной части Израиля. В нем расположен один из главных морских портов государства. Шфарам находится в 15 километрах к востоку от Хайфы, большинство его населения составляют арабы.

Накануне в центре Тель-Авива прозвучала воздушная тревога. По имеющимся данным, сирены сработали 13 октября в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). Тревожные сигналы звучали несколько минут, в это время над центром города было слышно несколько взрывов из-за работы систем ПВО. Также хлопки прозвучали в отдалении.