Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В центре Тель-Авива прозвучала воздушная тревога, сообщает РИА Новости. Также стало известно о работе ПВО над городом.

По имеющимся данным, сирены сработали в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). Тревожные сигналы звучали несколько минут, в это время над центром города было слышно несколько взрывов из-за работы систем ПВО. Также хлопки прозвучали в отдалении, передает корреспондент агентства.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о воздушной тревоге в центральных районах страны, предупредившей о возможной ракетной атаке. Сирены включились второй раз за день, уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, погиб на юге Ливана в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Израиля. По информации СМИ, еще двое журналистов Al Jazeera получили ранения.

Ливанское агентство Al Wataniya сообщало о запуске двух израильских ракет по городу Эн-Накура. ЦАХАЛ могла производить обстрел с помощью ракет противовоздушной обороны «Железный купол». Местные СМИ также рассказали о самолетах ВС Израиля, которые периодически пролетают над Эн-Накурой.