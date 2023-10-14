Армия Израиля ударила по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщает армейская пресс-служба. Это произошло после вторжения на израильскую территорию неопознанных объектов.

Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковала объект «Хезболлы» на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных объектов, которые были перехвачены, и обстрел беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Израиля перехватили в небе над городом Хайфа две «неопознанные цели». Еще один перехват состоялся в районе города Шфарам на севере страны. По данным ЦАХАЛ, сирены при этом не включались «в соответствии с протоколом». Других подробностей по поводу инцидента в армии не привели.

Хайфа является третьим по величине городом страны и крупнейшим в северной части Израиля. В нем расположен один из главных морских портов государства. Шфарам находится в 15 километрах к востоку от Хайфы, большинство его населения составляют арабы.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. Это стало ответом на аналогичные атаки ВС страны. Из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам «Хезболлы».