ХАМАС высоко оценило позицию Путина по конфликту на Ближнем Востоке

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости. Агентство отмечает, что в движении также приветствовали активные усилия Москвы, направленные на прекращение ударов Израиля по сектору Газа.

Путин ранее заявил, что участникам конфликта следует думать о гражданском населении. Он добавил, что Москва готова быть посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там, — цитирует агентство заявление движения.

Владимир Путин заявлял, что блокада сектора Газа со стороны Израиля является недопустимой. Он сравнил эту меру с блокадой Ленинграда в период Великой Отечественной войны. При этом российский лидер отметил, что «понимает логику событий», но считает неоправданными жестокие методы, которые использует ЦАХАЛ для ответа на атаки ХАМАС. Президент заявил, что гражданское население, и в особенности дети и женщины, не должны страдать от ответных ударов израильской армии.