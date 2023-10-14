Небензя предсказал полномасштабную войну на Ближнем Востоке Небензя: Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василия Небензя. При этом ответственность за последнее обострение ситуации в регионе он в значительной степени возложил на США. Россия же, по словам дипломата, готова к посредничеству на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. <...> Убийства и насилие в отношении мирных граждан как Израиля, так и Палестины неприемлемы. Случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимо, — заявил Небензя.

Он добавил, что РФ внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. При этом Москва готова взять на себя миссию посредника в урегулировании конфликта Палестины и Израиля. По словам Небензи, Россия признает право израильтян на самозащиту, однако считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.

Ранее СБ ООН организовал закрытую встречу для обсуждения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда, Белый дом ожидает, что все страны единогласно осудят атаки группировки ХАМАС. Китай осуждает любые нападения на гражданских лиц, отметил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.