Мастеры-ломастеры: реконструкцию Новодевичьего монастыря раскритиковали

В конце прошлой недели сначала в анонимных Telegram-каналах, а потом в соцсетях и СМИ стала появляться информация о «катастрофических» работах, проводящихся у Новодевичьего монастыря: надгробные камни разрушены, могилы «выпотрошены». Эксперты говорят о возможном уничтожении памятника культурного наследия. Почему это может быть не так, когда начались работы и к чему они привели — в материале NEWS.ru.

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь — это православный женский монастырь в Москве, расположенный на Девичьем поле. Основан великим князем Василием III в 1524 году. Это действующий монастырь, который находится в совместном ведении Русской православной церкви и Государственного исторического музея. С 2010 года в нём действует церковный музей Московской епархии.

Территория монастыря, по крайней мере с начала XIX века, служила местом погребения представителей видных дворянских фамилий, а позднее — московской профессуры. Во времена СССР престижнее его считалось только захоронение у Кремлёвской стены. В 1930-е некрополь был подвергнут «реконструкции», в результате которой уцелело около 100 надгробий из 2000. Утраченными оказались могилы многих исторических деятелей. Теперь, судя по всему, этот список увеличился.

Депутат местного муниципалитета Александр Нахимсон рассказал NEWS.ru, что по просьбе жителей приходил знакомиться с ходом работ у монастыря ещё в начале года, до пандемии. Однако получить какую-то подробную информацию у ответственных лиц тогда не получилось.

Как это описывают местные жители и активисты и как это видно по фотографиям — могилы были выкопаны, а надгробия, многие из которых представляют историческую ценность, просто «валяются» на земле, на них видны свежие сколы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подобная картина, в частности, привлекла внимание искусствоведа Марии Санти.





Я против того, чтобы из меня делали профессионального защитника некрополя. Я знаю, будучи искусствоведом, о том, что у монастыря сложная история. В середине XX века, вплоть до 80-х годов, многое разрушалось. Тем не менее я видела свежие сколы на надгробиях. Как мне показалось, их могли побить рабочие при последней транспортировке. Сложно представить, что образованный человек, понимающий, с чем имеет дело, сказал бы что-то вроде: «У нас тут надгробия XIX века? Ну, свалите их в кучу». Мария Санти искусствовед искусствовед

Санти высказала свои опасения публично, и вскоре ей позвонили из прокуратуры и стали расспрашивать подробности об увиденном. NEWS.ru пытался дозвониться до руководства монастыря, однако по указанным телефонам никто не брал трубку.

В СМИ приведён комментарий якобы представителя подрядчика Юлии Максимовой из компании АО ПО «РЕМЖИЛСТРОЙ».

Есть очищенные от пыли и мусора надгробия, их пытаются идентифицировать, — говорит Максимова.

Кроме того, упоминается «бодрая» реклама на федеральных телеканалах: «Компания АО ПО „РЕМЖИЛСТРОЙ“ по праву гордится своим полноценным участием в реставрации одного старейшего из действующих женских монастырей столицы — Новодевичьего монастыря!» Однако во время беседы с NEWS.ru в компании от всего этого открестились.

Мы уже года как три не работаем в Новодевичьем монастыре. Реклама действительно когда-то была, но уже нет. Нам там даже денег в итоге остались должны, — сказал представитель компании.

Рассказывать подробности там не захотели, чтобы на всякий случай «не навредить».

Между тем координатор движения «Архнадзор» Игорь Шихов выразил мнение, что опасения по поводу исторического памятника преувеличены, и рассказал , что работы проводит группа археологов под руководством профессора Леонида Беляева.

В этом месте у Новодевичьего обновляют коммуникации. Да, там действительно рабочие. Надгробия сложены у западной стены монастыря. Земляные работы проходят под надзором археологов. Кладбище со старинными захоронениями было уничтожено ещё в 20-е и 30-е годы XX века или ещё раньше. Многие плиты лежали в земле и были обнаружены, когда начали прокладывать коммуникации и копать землю, — сообщил Шихов.

В свою очередь доктор исторических наук и заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Беляев прокомментировал ход работ следующим образом.

Это жалкие остатки того некрополя, огромного, очень престижного, статусного в XIX веке... До 2024 года, до пятисотлетия монастыря, мы всё успеем. И музей успеем создать под открытым небом, и памятники идентифицировать. Участки, на которых они лежали, мы сможем определить, — обещает Беляев.

Искусствовед Мария Санти обращает внимание на то, насколько важно бережнее относиться к таким памятникам, как некрополь у Новодевичьего монастыря, особенно с учётом того, как тяжело складывается ситуация с подобными архитектурными сооружениями в России после XX века.

В других странах бывает, что в археологическом музее под открытым небом лежит на земле, например, обломок колонны, который не помещают в отдельный павильон с сигнализацией. Однако он аккуратно лежит, огороженный и с табличкой. В результате посетитель знает, что присутствует в месте с многовековой, иногда тысячелетней историей. Даже самый циничный читатель должен понимать, что это приносит деньги. Туристы съезжаются в места, где можно прикоснуться к чему-то большему, тому, что за пять рублей не купишь и с собой не унесёшь. Это приносит деньги, но помимо этого, делает жизнь более содержательной, красивой и глубокой, — объясняет Санти.

NEWS.ru обратился в синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, однако там не успели прокомментировать ситуацию к моменту публикации материала.