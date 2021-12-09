Московская полиция объявила в розыск участников драки в переходе метро

Участников драки в одном из подземных переходов московского метро разыскивает столичный главк МВД РФ, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Представители МВД отметили, что оперативники проводят проверку по видеоролику, размещённому в Интернете. По предварительным данным, трое неизвестных, вероятно, трудовых мигрантов, избили 5 декабря мужчину, заступившегося за прохожих, при этом нападавшие применяли насилие и к случайным очевидцам, попытавшимся их остановить.

Проверка проводится по видеоролику, который размещен в сети Интернет. Разыскиваются те, кто участвовал в данной потасовке. Мы выясняем, когда и где это было, — уточнили в ГУ МВД по Москве.

Контролировать ситуацию с трудовыми мигрантами и предотвращать драки с их участием в РФ можно только в случае, если они почувствуют, что их права в России соблюдаются, рассказал NEWS.ru член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Спикер отметил, что в РФ существует две проблемы, связанные с иностранцами, — большое количество «гостей» трудно контролировать и они не ассимилируются, иногда приезжая в РФ «с заточкой под агрессию». Таким образом представитель СПЧ прокомментировал избиение тремя неизвестными мужчины в подземном переходе метро Москвы, которое попало на камеры видеонаблюдения. При этом нападавшие применяли насилие и к прохожим, которые попытались их остановить.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев попросил мэра Москвы объяснить указатели на узбекском и таджикском языках. Поводом для обращения стали жалобы местных жителей, которые полагают, что в России не происходит интеграции мигрантов в местную культуру и общество.