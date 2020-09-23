16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Балтийский флот подтвердил столкновение фрегата с иностранным судном

14:35, 23 сентября 2020
Малый противолодочный корабль «Казанец» Малый противолодочный корабль «Казанец» Фото: Elena Dunn/Global Look Press

В Балтийском флоте ВМФ России сообщили, что малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с иностранным судном из-за плохой видимости.

В настоящий момент российский фрегат возвращается в Балтийск (Калининградская область) своим ходом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота. Выяснением причин и обстоятельств ЧП занимается специальная комиссия.

«Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном Ice Rose утром 23 сентября у берегов Дании, писал NEWS.ru. В результате инцидента никто не пострадал. Корпус военного корабля получил пробоину выше ватерлинии. По данным датских военных, столкновение произошло в проливе Эресунн недалеко от Эресуннского моста.

Ранее турецкое рыболовецкое судно столкнулось с российским танкером у берегов Стамбула. Три человека были спасены. Сотрудники экстренных служб заявили, что трое пропали без вести, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео