Балтийский флот подтвердил столкновение фрегата с иностранным судном

В Балтийском флоте ВМФ России сообщили, что малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с иностранным судном из-за плохой видимости.
В настоящий момент российский фрегат возвращается в Балтийск (Калининградская область) своим ходом,
«Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном Ice Rose утром 23 сентября у берегов Дании, писал NEWS.ru. В результате инцидента никто не пострадал. Корпус военного корабля получил пробоину выше ватерлинии. По данным датских военных, столкновение произошло в проливе Эресунн недалеко от Эресуннского моста.
Ранее турецкое рыболовецкое судно столкнулось с российским танкером у берегов Стамбула. Три человека были спасены. Сотрудники экстренных служб заявили, что трое пропали без вести, писал NEWS.ru.
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