Балтийский флот подтвердил столкновение фрегата с иностранным судном

https://static.news.ru/photo/fd6c34a8-fd92-11ea-8e20-fa163e074e61_660.jpg Малый противолодочный корабль «Казанец» Фото: Elena Dunn/Global Look Press

В Балтийском флоте ВМФ России сообщили, что малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с иностранным судном из-за плохой видимости.

В настоящий момент российский фрегат возвращается в Балтийск (Калининградская область) своим ходом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота. Выяснением причин и обстоятельств ЧП занимается специальная комиссия.

«Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном Ice Rose утром 23 сентября у берегов Дании, писал NEWS.ru. В результате инцидента никто не пострадал. Корпус военного корабля получил пробоину выше ватерлинии. По данным датских военных, столкновение произошло в проливе Эресунн недалеко от Эресуннского моста.

Ранее турецкое рыболовецкое судно столкнулось с российским танкером у берегов Стамбула. Три человека были спасены. Сотрудники экстренных служб заявили, что трое пропали без вести, писал NEWS.ru.