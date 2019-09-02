https://static.news.ru/photo/faff3dbe-cda0-11e9-830e-fa163e074e61_660.jpg Давид Рундблад Фото: Сергей Булкин/News.ru

Хоккеисты петербургского СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли в Магнитогорске «Металлург» со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Первую шайбу «армейцев» в новом сезоне забросил шведский защитник Давид Рундблад, реализовав численное преимущество за 54 секунды до первого перерыва. В середине второй двадцатиминутки канадский форвард хозяев Брэндон Козун также в большинстве сравнял счёт. Однако на 38-й минуте СКА вновь вышел вперёд, после того как Наиль Якупов с передачи Рундблада вновь использовал «лишнего».

В третьем периоде питерцам удалось закрепить победу, забросив ещё одну шайбу: за 1 минуту 37 секунд до финальной сирены отличился нападающий Владимир Ткачёв.

Стоит отметить, что в воротах СКА дебютировал бывший голкипер молодёжной сборной России Пётр Кочетков, отразивший в итоге 26 бросков из 27.

Следующие матчи уральцы и петербуржцы проведут в среду, 4 сентября: «Металлург» примет на своём льду череповецкую «Северсталь», а СКА сыграет в Челябинске с «Трактором».

Омский «Авангард» накануне впервые за три года обыграл ЦСКА, завоевав Кубок открытия КХЛ, писал ранее News.ru.