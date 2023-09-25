В каких регионах РФ могут ввести масочный режим, при каких обстоятельствах В РФ допускают возвращение масочного режима из-за всплеска заболеваемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил точечное введение масочного режима из-за коронавируса. Что об этом известно?

В каких регионах могут ввести масочный режим

Геннадий Онищенко отметил, что точечное возвращение масочного режима означает его введение в отдельном классе, учреждении или регионе. Эта мера начнет действовать не во всей России и не сразу.

«Все идет естественным, закономерным путем. Пришла осень, школьники сели за парты, студенты тоже, метро стало более загруженным, что привело к более частым контактам людей. Масочный режим по необходимости могут ввести в конкретном классе, в конкретном учреждении, в конкретном регионе. Не везде сразу и не по всей России», — объяснил эпидемиолог.

При этом он подчеркнул, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом, наблюдаемый сейчас, является естественным эпидемическим процессом.

Для профилактики заболевания Онищенко порекомендовал привиться, одеваться по сезону, носить маску, когда это необходимо, а также хорошо питаться и принимать витамины.

Где сейчас действует масочный режим

С 18 сентября из-за сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями в Доме правительства России ввели масочный режим. Такое решение было принято из-за обычного для осени роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

В здании на Краснопресненской набережной предписано носить маски или респираторы. Также сокращено количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Чиновникам советуют меньше ездить в командировки по стране и за границу.

Помимо этого, в некоторых школах Коми и Удмуртии, а также Саратовской и Томской областях, ХМАО, Красноярском крае дети либо ушли на внеплановые каникулы из-за карантина, либо на дистанционное обучение.

Минздрав поручил регионам в случае необходимости вводить масочный режим для медперсонала. Также в поликлиниках нужно выстроить маршрутизацию пациентов, сделать отдельные входы для больных с температурой. Вместе с тем надо усилить участковую и инфекционную службы.

Вслед за Москвой из-за роста числа заражений коронавирусом масочный режим для медиков ввели еще в 13 российских субъектах. Среди них Челябинская, Калужская, Тульская, Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Пензенская, Новосибирская, Псковская, Курская, Тюменская области, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве

Может ли снова быть пандемия COVID-19

Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что в России до конца года обязательно поднимется заболеваемость коронавирусом и гриппом. При этом он уверен, что пандемии COVID-19 не случится.

«В этом году пандемии точно не будет, будет эпидемический рост гриппа, поднимется коронавирус, он обязательно поднимется, потому что для него такие же благоприятные условия, но это естественно, от этого мы никуда не денемся», — сообщил врач.

По словам Онищенко, ситуация с ОРВИ в этом году будет умеренная. Он отметил, что рост заболеваемости фиксируется каждые пять-десять лет, но в этом сезоне не прогнозируется.

Могут ли ввести масочный режим по всей России

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сообщил, что решение об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах будет приниматься на основании эпидемиологической ситуации. По его словам, пока статистика заболеваемости COVID-19 и ОРВИ не дает поводов для ужесточения санитарных мер.

«Есть ситуации, когда такие защитные меры необходимы. Но все зависит от ситуации, рекомендаций Минздрава. Сейчас случаев заболевания не так много, как ситуация будет развиваться дальше — покажет время», — прокомментировал депутат.

Что про масочный режим сказали в Роспотребнадзоре

16 сентября в Роспотребнадзоре объяснили, что масочный режим в России вводить пока не планируется, однако такое решение может быть принято при наличии серьезных оснований.

«Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет», — сообщила глава ведомства Анна Попова.

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