Онищенко допустил точечное введение масочного режима из-за COVID-19

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Рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом, наблюдаемый в настоящее время, является естественным эпидемическим процессом, в рамках которого масочный режим может вводиться точечно по необходимости, заявил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Однако он предупредил, что расслабляться не стоит, поскольку заболеваемость продолжит расти.

Все идет естественным, закономерным путем. Пришла осень, школьники сели за парты, студенты тоже, метро стало более загруженным, что привело к более частым контактам людей. Масочный режим по необходимости могут ввести в конкретном классе, в конкретном учреждении, в конкретном регионе. Не везде сразу и не по всей России, — сказал Онищенко.

Для профилактики заболевания он рекомендовал привиться, одеваться по сезону, носить маску, когда это будет необходимо, а также хорошо питаться, принимать витамины и «быть в хорошем настроении».

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость в России за прошлую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Ряд регионов принял решение ввести в своих медучреждениях масочный режим.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон». По словам специалистов, создаваемые под «омикрон» препараты для вакцинации будут эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что необходимости вводить в России масочный режим из-за усиления распространения коронавируса нет. Работодатели могут ввести такой режим у себя в компании в индивидуальном порядке.