Еще 13 регионов вслед за Москвой ввели масочный режим для врачей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вслед за Москвой из-за роста числа заражений коронавирусом масочный режим для медиков ввели еще в 13 российских субъектах. Среди них Челябинская, Калужская, Тульская, Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Пензенская, Новосибирская, Псковская, Курская, Тюменская области, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Столичный оперштаб сообщал, что за последние две недели число выявленных в Москве случаев выросло в 2,5 раза. С 11 по 17 сентября в столице выявлено 4617 случаев. Еженедельно госпитализируется более 500 человек.

Ранее Минздрав поручил регионам в случае необходимости вводить масочный режим для медперсонала. Также в поликлиниках необходимо выстроить маршрутизацию пациентов, сделать отдельные входы для больных с температурой. Вместе с тем нужно усилить участковую и инфекционную службы.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон». По словам специалистов, создаваемые под «омикрон» препараты для вакцинации будут эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса.