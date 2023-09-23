Онищенко допустил возвращение масок: фото москвичей в разгар пандемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соблюдение масочного режима в Москве

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил точечное введение масочного режима из-за COVID-19. При этом он отметил, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом, наблюдаемый сейчас, является естественным эпидемическим процессом.

Как объяснил эпидемиолог, точечное возвращение масочного режима означает его введение в отдельном классе, учреждении или регионе. Онищенко подчеркнул, что мера начнет действовать не по всей России и не сразу.

Например, на сегодняшний день масочный режим действует в Доме правительства. Меру объяснили распространением коронавирусной инфекции, в рамках борьбы с которой также было сокращено число посетителей и личных контактов между сотрудниками.

Кроме того, в некоторых школах Коми и Удмуртии, а также Саратовской и Томской области, ХМАО, Красноярском крае дети либо ушли на внеплановые каникулы в виде карантина, либо на дистанционное обучение.

Впервые масочный режим был введен на территории России 28 октября 2020 года. Согласно постановлению Роспотребнадзора, маски необходимо было надевать в общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках, а также в местах массового скопления людей (более 50 человек).

В Москве и других городах страны на транспорте и улицах проводились рейды по проверке масок у пассажиров и прохожих. Целью рейдов было информирование людей о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах.

С 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения, в том числе отменил ношение СИЗ. Однако 9 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом россиянам из групп риска снова порекомендовали надевать маски в общественных местах. В группы риска входят пенсионеры, а также те, у кого есть хронические заболевания.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость в России за прошлую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Ряд регионов принял решение ввести в своих медучреждениях масочный режим. Встревоженность вызвана новым штаммом «Пирола».

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