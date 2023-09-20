В Госдуме оценили вероятность введения масочного режима в России Депутат Огуль связал введение масочного режима с ситуацией по заболеваемости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах будет приниматься на основании эпидемиологической ситуации, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. По его словам, пока статистика заболеваемости COVID-19 и ОРВИ не дает поводов для ужесточения санитарных мер.

Есть ситуации, когда такие защитные меры необходимы. Но все зависит от ситуации, рекомендаций Минздрава. Сейчас случае заболевания не так много, как ситуация будет развиваться дальше — покажет время, — подчеркнул депутат.

Он заметил, что полной информацией о статистике заболеваемости обладают Минздрав и Роспотребнадзор, они владеют ситуацией и контролируют эпидемиологическую обстановку. Поэтому в вопросе возвращения обязательного масочного режима в общественных местах следует исходить из информации этих ведомств.

Во многих лечебных учреждениях масочный режим применяют и правильно делают. То же в первичном звене здравоохранения. Я уже говорил о том, что этим нельзя пренебрегать: лучше ходить в маске, чем без маски, — добавил парламентарий.

Ранее в пресс-службе Госдумы заявили, что масочный режим на фоне роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в нижней палате российского парламента вводиться не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также рассказал, что в Кремле пока не планируют усиливать санитарные меры. О введении масочного режима сообщили 16 сентября в Доме правительства.