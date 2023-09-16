Минздрав дал регионам указания по масочному режиму Минздрав поручил вводить масочный режим в больницах при росте заболеваемости

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Минздрав поручил регионам вводить в больницах масочный режим для медперсонала в случае роста заболеваемости респираторными инфекциями, рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По словам чиновника, сейчас эпидемическая обстановка в России является стабильной.

Исходя из эпидситуации в конкретных регионах, в случае роста заболеваемости — [поручено] вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала, — сказал Кузнецов.

Это обычная противоэпидемическая мера, которая направлена на защиту здоровья как самих медиков, так и пациентов больниц, добавил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в кабмине РФ сообщали, что масочный режим из-за распространения COVID-19 могут ввести в Доме правительства. С 18 сентября в здании также ограничат число посетителей и сократят личные контакты между сотрудниками.

В Госдуме заявили, что не будут вводить масочный режим на фоне роста заболеваемости. В Кремле пока тоже не планируют усиливать меры профилактики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нужно ждать дальнейших рекомендаций специалистов.