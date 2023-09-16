Правда ли, что в Россию может вернуться масочный режим, какая причина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Доме правительства вернут масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции. С 18 сентября в здании также сократят число посетителей и личных контактов между сотрудниками. Какие подробности известны и могут ли масочный режим вновь ввести в России?

Почему в Доме правительства введут масочный режим

Из-за сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями в Доме правительства России введут масочный режим. В пресс-службе уточнили, что такое решение было принято по причине обычного для осени роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — говорится в сообщении.

Таким образом, с 18 сентября в здании на Краснопресненской набережной будет предписано носить маски или респираторы. Также сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Чиновникам рекомендовано меньше ездить в командировки по стране и за границу.

Масочный режим перестал быть обязательным в Доме правительства с апреля 2023 года. Он действовал с начала пандемии коронавируса.

Введут ли масочный режим в Госдуме

В Госдуме на фоне заболеваемости COVID-19 и ОРВИ не будет вводиться масочный режим.

«В Госдуме масочный режим вводиться не будет», — сообщили в парламенте.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что в Госдуме пока не планируют усиливать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, однако проводится мониторинг роста заболеваемости по стране.

«Пока сигналов на этот счет от наших медиков не было. Но заболеваемость растет. Будем внимательно следить и ждать рекомендаций специалистов», — сказал он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Могут ли в России снова ввести масочный режим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство не собирается вводить масочный режим, если для этого не будет понятных оснований. Она заявила, что на сегодняшний день таких причин нет.

«Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет», — констатировала Попова.

Когда в России вводили масочный режим

Масочный режим был введен на всей территории России 28 октября 2020 года. Согласно постановлению Роспотребнадзора, маски необходимо было надевать в общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках, а также в местах массового скопления людей (более 50 человек).

С 1 июля Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения, в том числе отменил ношение масок. Однако 9 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом россиянам из групп риска снова порекомендовали надевать маски в общественных местах. В группы риска входят пенсионеры, а также те, у кого есть хронические заболевания.

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