Стало известно, заставят ли россиян снова носить маски Роспотребнадзор: введение масочного режима не планируется

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Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим, если для этого не будет понятных оснований, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день их нет.

Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет, — констатировала Попова.

При этом ранее сообщалось, что масочный режим будет вновь введен в Доме правительства. Причиной называется распространение коронавирусной инфекции. Также было принято решение сократить число посетителей и личных контактов между сотрудниками.

Также стало известно, что в московских детских садах и школах не стали отменять так называемый утренний фильтр, несмотря на окончание пандемии. Столичные учреждения продолжают соблюдать меры санитарной безопасности — в помещениях проводится уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а детям утром измеряют температуру.

В департаменте образования уточнили, что детские сады и школы обеспечивают всеми необходимым средствами индивидуальной защиты. Работники пищеблока обязаны соблюдать масочный и перчаточный режим. От этих мер также не освобождены охранный и технический персонал.