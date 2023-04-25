Двойной удар: как россиянам защититься от кори и нового варианта ковида? По мнению вирусологов, даже здоровый молодой организм может не выдержать синхронного заражения этими двумя болезнями

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Российские эпидемиологи отмечают вспышку кори. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболевание зарегистрировано уже в 44 регионах страны. В ведомстве это связали со снижением охвата вакцинации и притоком мигрантов. Также россиян начал атаковать новый штамм ковида — подвариант «омикрона», коронавирус «арктур». В конце мая прогнозируется его вспышка. NEWS.ru узнал у экспертов, есть ли опасность серьезных эпидемий и вернется ли масочный режим.

Что происходит с корью в России? Это эпидемия?

Об эпидемии, по мнению медиков, говорить пока нельзя, но заболеваемость растет, что весьма тревожно.

Еще в январе этого года в СМИ стали появляться сообщения о выявленных больных. Распространение инфекции диагностировали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, а также в Новосибирской области.

По данным территориальных управлений Роспотребнадзора, сейчас число заболевших — нескольких сотен человек. Для сравнения — по итогам 2022 года в России было зафиксировано 34 случая заражения корью.

Пока болезнь ограничивается локальными очагами. Так, в РГУ нефти и газа им. Губкина из-за вспышки кори у студентов объявлены внеплановые каникулы.

Прививка от кори входит в календарь прививок, почему болезнь все равно распространяется?

Вакцину от кори создали в 1963 году в США, в 1987-м началась массовая вакцинация. Несмотря на это, болезнь никуда не исчезла. Опрошенные эксперты назвали как минимум две причины.

Первая — корь завозят в Россию трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, сообщил в беседе с NEWS.ru, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Их справки о вакцинации нередко являются поддельными. После распада СССР темпы вакцинации в бывших союзных республиках значительно снизились, отметил он. У многих жителей нет иммунитета к кори. По данным Роспотребнадзора, около 10% всех заболевших — это мигранты.

Вторая — пренебрежение к вакцинации. Россия входит в пятерку стран Европы, где больше всего людей являются сторонниками антивакцинаторского движения. Согласно календарю прививок, от кори прививают годовалых детей, затем их ревакцинируют в шестилетнем возрасте. Тогда иммунитет сохраняется на долгие годы. Но все больше родителей отказываются от прививок, сообщил NEWS.ru вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт связывает эту ситуацию с недостаточным уровнем образованности населения. По его словам, также активную пропаганду ведут лидеры общественного мнения, не имеющие медицинского образования, которые призывают граждан отказаться от прививок.

«Всем этим актерам и блогерам нужно ходить в церковь и молиться за те души, которые погибли в результате их деятельности», — заявил Альтштейн.

Как происходит заражение корью

Корь — это вирусное заболевание. У зараженных корью появляется заложенность носа, сухой кашель, повышается температура тела, возникает слабость в организме и пропадает аппетит — так описали основную симптоматику в пресс-службе Роспотребнадзора. На третий-четвертый день болезни веки заболевших отекают, а лицо приобретает одутловатый вид. С третьего по пятый день заражения появляется сыпь. При этом специфического лечения от кори нет.

Корь в первую очередь опасна тяжелыми осложнениями, такими как судороги, воспаление легких, головного мозга и сердца. И при этом корь очень заразна. Шанс инфицироваться даже при минимальном контакте — 95-96%.

Прививка — единственный способ предотвратить болезнь. Однократная вакцинация эффективна на 93%, двукратная — на 97%.

Если человек не вакцинировался от кори в детстве, что ему делать?

Привиться можно в любом возрасте. Прививку можно получить в рамках ОМС. Непривитым в детстве взрослым делают прививки дважды с интервалом не менее трех месяцев. По словам Поповой, вакцинировано уже более 30% от того числа людей, которые должны принять участие в «подчищающей иммунизации».

Однако практика показывает, что в этом году вакцина в некоторых регионах стала дефицитной. Так, в Роспотребнадзоре сообщили о проблемах с вакцинацией жителей Камчатки — всего на 2% выполнен план по иммунизации населения полуострова против кори. Кроме того, наблюдается нехватка вакцины.

Привиться платно или ждать вакцины от государства — этот вопрос каждый решает самостоятельно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причем тут коронавирус? Как он связан с корью?

В конце мая врачи прогнозируют в Россию новую вспышку коронавируса. По прогнозам Альтштейна, россияне столкнутся как с новым штаммом «арктур», так и привычными вроде «кентавра».

«Каждые четыре-шесть месяцев идет подъем заболеваемости. Такая закономерность давно выработалась. Основательный подъем последний был где-то в декабре. Как раз в мае будет повторение», — сообщил Альтштейн.

Штамм «арктур», который уже распространяется в Европе, отличается высокой контагиозностью, сообщил Онищенко. Однако его вирулентность более слабая по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Он представляет опасность только для «групп риска» — сердечников и онкобольных.

Самый опасный сценарий — заражение человека корью и коронавирусом одновременно. Даже здоровый, молодой организм может не выдержать такого сочетания. По словам Альтштейна, в случае двойного заражения усилится и первый, и второй недуг. Обе болезни будут протекать тяжелее и могут привести к летальному исходу.

Вернется ли в Россию масочный режим?

Масочный режим в России не нужен, в ближайшее время его вряд ли введут, рассказал Онищенко в комментарии NEWS.ru. Заражения корью не носят массового характера. Новый штамм коронавируса достаточно слаб по сравнению с предыдущими и не несет особой опасности, отметил он.

Онищенко посоветовал россиянам старшего возраста (которые больше других склонны к заражению и тяжелому течению болезней) избегать большого скопления людей, не ездить в час пик в транспорте и по возможности выезжать на загородные участки.