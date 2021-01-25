Роспотребнадзор готовит новые ПЦР-тесты для обнаружения штаммов-мутантов

https://static.news.ru/photo/9f4769b4-5ea5-11eb-83e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая тест-система для определения мутировавших штаммов коронавируса необходима в России, чтобы снизить вероятность ложноотрицательных результатов, считают в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства приступили к разработке ПЦР-тестов, способных найти новые разновидности вируса.

Идёт работа по выведению новых наборов реагентов, которые смогут «увидеть» наименее подверженные изменениям гены и использовать сразу два фрагмента генома вируса.

Так вероятность ложного результата будет снижена, сообщил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В случае если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе сегодня, за счет второго фрагмента анализ останется эффективным, — сказал он.

Новые тесты не должны существенно вырасти в цене, заверил Хафизов. А по времени они будут такими же, как предшественники.

Ранее NEWS.ru писал, что перед второй прививкой от коронавируса на всякий случай лучше сдать ПЦР‑тест. Об этом заявила врач общей практики кабинета вакцинопрофилактики от COVID-19 Рошальской городской больницы Мунисхон Ризоева.