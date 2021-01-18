Врач посоветовала после первой прививки от COVID‑19 сдать ПЦР‑тест

https://static.news.ru/photo/5ca82642-598d-11eb-bb11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед второй прививкой от коронавируса на всякий случай лучше сдать ПЦР‑тест. Об этом заявила врач общей практики кабинета вакцинопрофилактики от COVID-19 Рошальской городской больницы Мунисхон Ризоева.

Она напомнила, что вакцинация проходит в два этапа. При этом врачи делают вторую прививку через 21 день. Ризоева отметила, что после первой прививки у человека может быть гриппоподобный синдром, небольшое повышение температуры, болезненность в месте инъекции, насморк.

И ещё мы даём рекомендацию перед второй прививкой сдать ПЦР-тест. Как и перед первой прививки, мы проводим осмотр, измеряем температуру, давление, сатурацию, и, если всё в порядке, делаем вторую прививку, — цитирует её «Радио 1».

Ризоева добавила, что привитым пациентам также рекомендуется носить маску.

Кроме того, медработник рассказала, когда могут прививаться люди, переболевшие коронавирусом. Так, переболевшего COVID-19 через три месяца проверяют на наличие антител. Если они у него невысокие, а состояние хорошее, то можно прививаться. Более того, вышел приказ, что прививать можно и без анализов на антитела, если человек чувствует себя хорошо.

По словам Ризоевой, в Рошале вакцинацию прошли уже 140 человек, из них 50 – медработники, 10 – работники образования, остальные – сотрудники ЖКХ, автодора и других организаций.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не принимать участия в крещенских купаниях людей, сделавших прививку от коронавируса. Этой традиции можно следовать и в следующем году.

По словам лидера ЛДПР, вакцинация для этих людей пойдёт насмарку, если они окунутся в ледяную воду. Это резко понизит иммунитет и смысла в сделанной прививке от коронавируса не будет, писал NEWS.ru.