Медики рассказали об опасности «тихого убийцы»

https://static.news.ru/photo/df01e32c-17ca-11ea-b27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lutz Wallroth/imageBROKER.com/Global Look Press

Австралийские учёные из Института исследования сердца предупредили о серьёзном негативном влиянии ночного апноэ на сердечно-сосудистую систему.

Апноэ называют остановку дыхательных движений. Во сне для него характерно прекращение вентиляции лёгких от 20–30 секунд до 2–3 минут.

Такое состояние называют «тихим убийцей», поскольку оно ведёт к повышению уровня адреналина, увеличению артериального давления и, соответственно, росту рисков сердечных приступов, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульту, пишет издание Express.

Кроме того, страдающие апноэ имеют повышенные риски развития сахарного диабета, депрессии, головных болей, снижения памяти и эректильной дисфункции.

Медики рекомендуют обращаться за врачебной помощью, если человек замечает, что просыпается не менее трёх раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, а также в случае, если у него появился ежедневный храп.

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