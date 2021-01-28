Медики рассказали об опасности «тихого убийцы»

Австралийские учёные из Института исследования сердца предупредили о серьёзном негативном влиянии ночного апноэ на сердечно-сосудистую систему.
Апноэ называют остановку дыхательных движений. Во сне для него характерно прекращение вентиляции лёгких от 20–30 секунд до 2–3 минут.
Такое состояние называют «тихим убийцей», поскольку оно ведёт к повышению уровня адреналина, увеличению артериального давления и, соответственно, росту рисков сердечных приступов, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульту,
Кроме того, страдающие апноэ имеют повышенные риски развития сахарного диабета, депрессии, головных болей, снижения памяти и эректильной дисфункции.
Медики рекомендуют обращаться за врачебной помощью, если человек замечает, что просыпается не менее трёх раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, а также в случае, если у него появился ежедневный храп.
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