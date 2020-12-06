Виктора Понедельника похоронят в Ростове-на-Дону

https://static.news.ru/photo/dde4c0ce-3793-11eb-9cb7-fa163e074e61_660.jpg Виктор Понедельник Фото: Светлана Бекетова/wikimedia.org

Чемпион Европы по футболу — 1960, автор победного гола в финале турнира Виктор Понедельник будет похоронен в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Дата похорон пока не определена, завтра будут связываться с семьёй, с дочерью великого футболиста, а пока нам известно, что он завещал и просил, чтобы его похоронили в Ростове-на-Дону, и эта просьба будет исполнена, — рассказал источник.

Отмечается также, что соболезнования в связи с кончиной выдающегося футболиста выразил глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее с соболезнованиями выступили Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ), сборная России, а также клубы «Ростов» и «Спартак».

Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону, практически всю карьеру игрока он провёл в родном городе, выступая за «Ростсельмаш» и СКА. Дважды пытался заиграть в Москве, но ни в ЦСКА, ни в «Спартаке» не провёл ни одного официального матча.

На его счету 29 матчей за сборную СССР и 20 забитых мячей. Безусловно, главный эпизод карьеры Понедельника — победный гол в ворота сборной Югославии в финале чемпионата Европы — 1960. Футболист ушёл из жизни последним из всех игроков того состава. Также Виктор Владимирович в составе советской сборной стал серебряным призёром европейского первенства — 1964.

Как ранее писал NEWS.ru, смерть Виктора Понедельника прокомментировали в РФС. Председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян заявил, что организация окажет помощь семье легенды.