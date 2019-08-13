https://static.news.ru/photo/826eed2c-be14-11e9-8f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Int Veen/ZUMAPRESS.com

Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту, «быки» победили со счётом 3:2.

Голы за «Краснодар» забили полузащитник Тонни де Вильена на третьей минуте и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, забивший дважды — на 14-й и 34-й минутах. «Краснодар» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает « Чемпионат ».

Как писал News.ru ранее, нападающий «Краснодара» Ари получил травму, из-за которой его не было в заявке на матч пятого тура чемпионата России против «Рубина». Форвард пропустил и встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».