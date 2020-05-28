Чемпионат Англии по футболу возобновится в июне

Проведение матчей Английской премьер-лиги, которая была прервана из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня.
В этот день будет проведено сразу два матча: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Тем временем руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) объявило о завершении первого этапа подготовки к возобновлению сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков с 21 июня согласовал Роспотребнадзор с Российской премьер-лигой (РПЛ).
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