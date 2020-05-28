Чемпионат Англии по футболу возобновится в июне

https://static.news.ru/photo/0f74d146-a0f5-11ea-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vince Mignott via imago-images.de/Global Look Press

Проведение матчей Английской премьер-лиги, которая была прервана из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня.

В этот день будет проведено сразу два матча: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Тем временем руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) объявило о завершении первого этапа подготовки к возобновлению сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков с 21 июня согласовал Роспотребнадзор с Российской премьер-лигой (РПЛ).