Зеленский возложил цветы у Вечного огня на российско-украинской границе

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Луганской области. Он посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в посёлке Меловое, расположенном на российско-украинской границе.
Глава государства также установил лампадки возле скульптуры — солдата, который снимает головной убор перед родной землёй, а к его груди прижалась освобождённая из нацистского плена женщина.
Рядом с памятником расположена братская могила. В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. На мемориальных досках высечены более тысячи имён павших солдат,
Неподалёку от этого места расположено село Пивневка. Это был первый населённый пункт, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.
Страна на государственном уровне отмечает 8 Мая как День памяти и примирения и 9 Мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. От термина «Великая Отечественная война» Украина отказалась в период правления Петра Порошенко.
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