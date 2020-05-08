Зеленский возложил цветы у Вечного огня на российско-украинской границе

https://static.news.ru/photo/5ddcbfae-9148-11ea-afe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Луганской области. Он посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в посёлке Меловое, расположенном на российско-украинской границе.

Глава государства также установил лампадки возле скульптуры — солдата, который снимает головной убор перед родной землёй, а к его груди прижалась освобождённая из нацистского плена женщина.

Рядом с памятником расположена братская могила. В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. На мемориальных досках высечены более тысячи имён павших солдат, сказано в сообщении пресс-службы президента.

Неподалёку от этого места расположено село Пивневка. Это был первый населённый пункт, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

Страна на государственном уровне отмечает 8 Мая как День памяти и примирения и 9 Мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. От термина «Великая Отечественная война» Украина отказалась в период правления Петра Порошенко.

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