Власти Косово обвинили Вучича в разжигании конфликта Премьер Косово Курти: Вучич угрожал республике военной агрессией

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Ситуация в деревне Рударе на севере Косова

Премьер-министр Косово Альбин Курти, посетив базу спецназа полиции на севере республики, заявил о том, что президент Сербии Александр Вучич разжигает военный конфликт. В своем Twitter-аккаунте он написал, что власти Косово стремятся к диалогу и миру, а не конфликту и вражде. По словам Курти, республика будет защищать свою территорию «решительно».

Президент и премьер-министр Сербии также угрожали военной агрессией, призывая сербскую армию вернуться на нашу территорию. Мы ищем не конфликта, а диалога и мира. Но позвольте мне внести ясность: Республика Косово будет защищать себя — решительно и решительно, — написал Курти.

Ранее косовский премьер посетил базу Бельведере местного спецназа полиции (ROSU) на севере республики, которая рассматривается сербами как «отправная точка» в случае вторжения на север края.

11 декабря спецназ полиции самопровозглашенной республики Косово силой взял объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. По данным СМИ, вооруженные повстанцы с бронетехникой выгнали из здания охранника, сорвали флаги Сербии и временно там разместились.

Днем ранее на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.