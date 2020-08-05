Власти Финляндии сообщили о нарушении воздушной границы самолётом из РФ

https://static.news.ru/photo/0c0dded0-d71e-11ea-a7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Финляндии сообщили о нарушении воздушной границы в районе города Порвоо двумя российскими самолётами Су-27. По их словам, они залетели вглубь страны на 600 метров и пролетели вдоль границы около 10 тысяч метров. После этого они покинули территорию Финляндии.

Истребители прибыли в воздушное пространство Финляндии в 14:07 по местному времени, — отметили представители финской стороны.

В российском Министерстве обороны уже отреагировали на этот инцидент. По словам представителей ведомства, четыре самолёта выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Однако нарушение международных правил они отрицают.

NEWS.ru ранее передавал, что российский истребитель перехватил норвежский самолёт над Баренцевым морем. Полёт борта РФ проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы допущено не было.