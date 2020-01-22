https://static.news.ru/photo/ed550d36-3d14-11ea-b790-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Guo Chen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом изменения климата. Он также отметил, что был бы рад увидеть выступление экоактивистки Греты Тунберг, которую неоднократно критиковал.

Американский лидер заметил, что шведка «увела» у него звание Человек года — 2019 по версии журнала Time. Трамп рекомендовал Тунберг отвлечься от США и обратить внимание на «более грязные места».

Ранее в интервью глава Штатов признался, что ничего не знает о шведской активистке. Трамп добавил, что Грета Тунберг производит впечатление «очень сердитой» девочки, писал NEWS.ru.