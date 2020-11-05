Канцлер Австрии встретился с Тихановской в Вене

https://static.news.ru/photo/077c537e-1f8a-11eb-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц и Светлана Тихановская Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц встретился в Вене с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и заявил о готовности его страны поддерживать белорусское гражданское общество.

Хорошая встреча со Светланой Тихановской. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку укреплению белорусского гражданского общества и развитию инклюзивного диалога, ведущего к свободным и справедливым выборам, — сообщил в Twitter чиновник.

Good meeting with @Tsihanouskaya . #Austria stands ready to lend further support to strengthen the Belarusian civil society and foster an inclusive dialogue leading to free and fair elections. pic.twitter.com/nmXUKhsjyJ — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 5, 2020

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе рекомендовала своим участникам отказаться от признания итогов выборов президента Белоруссии, по данным которых победу в шестой раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Также государствам рекомендуется потребовать проведения новых выборов по стандартам организации и с привлечением международных наблюдателей. Кроме того, предлагается содействовать диалогу сторон политического кризиса в РБ и принимать участие в механизме по расследованию нарушений прав человека.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями, писал NEWS.ru.