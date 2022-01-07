Француза посадили на 4 года за публикацию фото жертвы террориста в соцсети

Четыре года тюремного заключения получил житель Франции за публикацию в социальных сетях фотографии отрезанной головы учителя Самюэля Пати, убитого террористами в октябре 2020 года. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По информации прокуратуры коммунны Безье, 31-летний мужчина был уличён также в публикации расистких и ненавистнических высказываний, в том числе в адрес президента страны Макрона.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. В марте 2021 года он вышел из тюрьмы и стал призывать в социальных сетях «очистить» и «сжечь» Безье. После ареста он сообщил, что не раскаивается в содеянном.

47-летний учитель истории и географии Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года. Радикальный исламист обезглавил учителя. Теракт произошёл у школы в городе Конфлан-Сент-Онорин, департамент Ивелин. В результате террориста ликвидировала полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, пытавшегося сжечь посетителей бара.