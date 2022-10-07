Австрия не даст летальное оружие Украине Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Киев не получит летальное оружие от Вены

Фото: Günter Flegar/imageBROKER.com/globallookpress.com

Украина по-прежнему не получит летальное оружие от Австрии, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, отвечая на вопрос прессы о возможном участии страны в подготовке украинских войск, передает РИА Новости. Он добавил, что поставки шлемов и бронежилетов продолжатся.

Мы поставляем защитное оборудование — шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться, — сказал Нехаммер.

5 октября сообщалось, что австрийские власти выступили с предложением провести у себя переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поддержав при этом контакты с Россией. Предложение поступило на фоне растущих опасений в Европе о применении ядерного оружия в ходе конфликта.

Ранее депутат бундестага, член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине и назвала безумными тех, кто выступает за их продолжение. Политик уверена, что федеральное правительство должно прекратить эскалацию и поддержать мирные переговоры. Папа римский Франциск же заявлял, что поставки оружия на Украину для защиты страны не противоречат моральным принципам. Такое политическое решение может быть приемлемым, в то время как государствам нужно больше размышлять над причинами конфликтов, которые происходят все чаще, считает глава католической церкви. Защита законна, отметил он и напомнил о понятии любви к родине.