Жена, бильярд и никакой водки: как живёт Михаил Ефремов в колонии

Адвокат Пётр Хархорин рассказал о жизни Михаила Ефремова в колонии общего режима Белгородской области, где актёр после отказа суда в смягчении приговора продолжит отбывать наказание за смертельное ДТП, случившееся 8 июня 2020 года. Как часто артист видится с женой, с кем играет в бильярд и употребляет ли в тюрьме водку или другой алкоголь, Хархорин поведал в беседе с NEWS.ru.

Ефремова в колонии называют «дядя Миша»

С первых дней пребывания в колонии у Ефремова, по словам его адвоката, сложились хорошие взаимоотношения с другими заключёнными и руководством исправительного учреждения.

В колонии его очень уважают, называют «дядя Миша». С ним общаются очень хорошо и руководство колонии, и заключённые, — рассказал Хархорин.

Он отметил, что жена и друзья актёра регулярно отправляют ему денежные переводы. По словам адвоката, Михаил Ефремов «ни на что не жалуется и остаётся мужиком».

Он не показывает слабину, соплей не показывает. У него характер железный стал, закалился морально и психологически. Вообще, он уникальный человек, ходячая энциклопедия. Он не жалуется ни на что. Это его позиция. За это я его уважаю — даже в такой ситуации он остаётся мужиком, — поделился Пётр Хархорин.

Актёр организовал в тюрьме турнир по бильярду и настольному теннису

Адвокат рассказал, что Михаил Ефремов принимает участие в жизни колонии и даже выступил организатором нескольких спортивных турниров среди заключённых.

Участвовал в организации чемпионата по бильярду, по настольному теннису. В характеристике из личного дела сказано: ни единого нарушения, три поощрения, — подчеркнул адвокат.

Актёр продолжает трудиться на прежней работе: вставляет замки в молнии антиковидных костюмов для врачей.

Даже шутит: «Работаю Зевсом — молнии высекаю», — добавил Хархорин.

Как отметил адвокат, в колонии у Михаила Ефремова нет доступа ни к водке, ни к другим спиртным напиткам. По словам Хархорина, «сегодня у Ефремова нет ни следа алкогольной зависимости».

Когда Михаила Ефремова могут выпустить из колонии по УДО?

Один раз в три месяца в колонию к Ефремову приезжает жена Софья Кругликова. Их свидания длятся три дня. Детей к актёру не пускают.

Софья Кругликова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Колония — учреждение не для детей. А супруга приезжает раз в три месяца на три дня, там типа квартиры, и они там живут, — объяснил адвокат.

15 сентября 2021 года Второй кассационный суд отказал Михаилу Ефремову в просьбе о смягчении приговора. Жалующийся на обострение астмы и скучающий по семье артист надеялся, что ему уменьшат срок заключения (он приговорён к 7,5 года лишения свободы) и переведут из колонии общего режима в колонию-поселение. Просьбу Ефремова о смягчении приговора поддержали 46 деятелей культуры (Александр Домогаров, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Гарик Сукачёв, Ирина Апексимова, Никита Высоцкий и другие), однако адвокат потерпевших Александр Добровинский и прокурор, назвавший актёра «бесполезным для общества», настояли на оставлении приговора в силе.

Пётр Хархорин признался: Ефремов был расстроен отказом суда в смягчении ему приговора. Что делать дальше, адвокат пока точно не знает. На следующей неделе он планирует поехать в колонию к актёру, чтобы совместно выработать план действий. Хархорин не исключил, что Ефремов попытается попросить об условно-досрочном освобождении (УДО).