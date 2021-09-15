«Его сломали»: Пашаев об отказе смягчить приговор Ефремову

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с NEWS.ru пожелал артисту выдержки после того, как Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор в виде 7,5 года лишения свободы. По его словам, актёру теперь остаётся «не нарушать внутренний режим и терпеть».

Мне реально его жалко, очень жалко, он попал в такой капкан. Как будто адвокаты представляют чьи-то интересы, их не волнует, чтобы Ефремов вышел. <...> Дай бог ему терпения, выдержки, к сожалению, его сломали, — заявил Пашаев.

По словам адвоката, после отказа суда уже ничего невозможно сделать.

Ранее режиссёр и худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский заявил NEWS.ru, что Ефремов достоин смягчения приговора по уголовному делу. Деятель искусств подчеркнул, что артист «осознал свою вину и вёл себя чрезвычайно достойно».

15 сентября Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор Ефремову за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Против уменьшения срока заключения и перевода артиста из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор и адвокат родственников погибшего Александр Добровинский.